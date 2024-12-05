Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, он будет делать все для того, чтобы не произошло эскалации конфликта и войны между Россией и НАТО. Также Шольц подчеркнул, что ФРГ продолжит оказывать помощь ВСУ, и подобные решения будут согласованы с Украиной.
2 декабря Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.
29 ноября стало известно, что Шольц раскрыл украинскому лидеру детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.