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03:54, 5 декабря 2024Мир

Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине ракеты Taurus
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, он будет делать все для того, чтобы не произошло эскалации конфликта и войны между Россией и НАТО. Также Шольц подчеркнул, что ФРГ продолжит оказывать помощь ВСУ, и подобные решения будут согласованы с Украиной.

2 декабря Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.

29 ноября стало известно, что Шольц раскрыл украинскому лидеру детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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