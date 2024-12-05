Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, он будет делать все для того, чтобы не произошло эскалации конфликта и войны между Россией и НАТО. Также Шольц подчеркнул, что ФРГ продолжит оказывать помощь ВСУ, и подобные решения будут согласованы с Украиной.

2 декабря Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.

29 ноября стало известно, что Шольц раскрыл украинскому лидеру детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.