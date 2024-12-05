РИА Новости заявило о необходимости Молдавии погасить непризнанный долг за газ

Для сохранения поставок российского газа в Молдавию власти республики должны выплатить долг в размере 709 миллионов долларов, который Кишинев по итогам международного аудита не признает. К такому выводу в собственном материале приходят РИА Новости.

Причиной беспокойства молдавских властей является грядущее прекращение транзита российского газа через Украину, переговоры о продлении которого не ведутся. Глава молдавско-российской энергетической компании «Молдовгаз» Вадим Чебан отметил, что в этом случае страна обратится за помощью к Евросоюзу.

Авторы материала считают, что «Газпром» мог бы найти способ поставлять газ Молдавии в обход Украины, но только если Кишинев заплатит по выставленному счету. При этом власти республики, опираясь на выводы приглашенных экспертов, признают из него только 8,6 миллиона долларов.

Опрошенные российские эксперты считают, что результат аудита, о котором стороны договорились ранее, не имеет значения, а Молдавия должна заплатить столько, сколько хочет российская сторона.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал долг в размере 709 миллионов долларов «несуществующим» и подчеркнул, что республика не намерена исполнять необоснованные требования «Газпрома».

В 2021 году стороны продлили договор о поставках газа, но Молдавия настояла на международном аудите долга. Его проводили норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance. Из-за сложной политической ситуации завершить проверку удалось только осенью 2023 года. Тогда же молдавские власти обозначили сумму, которую готовы доплатить за газ, и она оказалась почти в 100 раз меньше.