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06:10, 5 декабря 2024Мир

Адвокат Трампа потребовал закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

Адвокат Трампа подал ходатайство о прекращении дела о вмешательстве в выборы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу подал в среду, 4 декабря, ходатайство в апелляционный суд штата Джорджия о прекращении разбирательство по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает FOX 5.

Сэдоу обосновал требование президентским иммунитетом ответчика, отмечает телеканал.

В августе 2023 года Трамп добровольно сдался властям в штате Джорджия в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Политика освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут.

Позднее экс-президент использовал свое фото из тюрьмы в своей предвыборной кампании. Он продал 36 тысяч футболок, 24 тысячи кофейных кружек и 8,6 тысяч сумок со своим портретом, выручив более 1,7 миллиона долларов.

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