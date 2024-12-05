Турист оказался под угрозой тюрьмы в Дубае из-за отправки эмодзи по СМС

Detained in Dubai: турист оказался под угрозой тюрьмы в Дубае из-за СМС с эмодзи

Ирландский турист оказался под угрозой нескольких лет тюрьмы в Дубае из-за отправки СМС с эмодзи в виде капли крови и ниндзя. Об этом сообщила правозащитная организация Detained in Dubai.

В январе 2022 года 39-летний Стюарт Куини приехал в Эмираты погостить у друга. Там он познакомился с бельгийцем, который помог его приятелю снять жилье, показав местное удостоверение личности. В один из дней Куини оставил в квартире друга свои вещи и не нашел их по возвращении. Выяснилось, что бельгиец забрал их без разрешения.

Он написал знакомому, что хочет вернуть свое имущество, и пригрозил полицией, но ответа не получил. Куини вернулся в Ирландию и там узнал плохие новости о здоровье его бабушки. Расстроенный мужчина выпил и вспомнил об украденных вещах, среди которых были сувениры от бабушки. Тогда он отправил бельгийцу несколько эмодзи в виде ниндзя и капли крови.

В сентябре 2024-го Куини снова поехал в Дубай навестить друга, сразу по прибытии его взяли под стражу и доставили в полицейский участок. Выяснилось, что ирландец нарушил закон, запрещающий грубые, оскорбительные или угрожающие текстовые сообщения, даже если они написаны в шутку между близкими людьми.

С тех пор Куини остается в Эмиратах без возможности покинуть страну. Он живет у друга, но работать ему нельзя, поэтому ирландец полностью зависит от финансовой поддержки семьи.

Ранее другой турист оказался под угрозой 20-летнего заключения в дубайской тюрьме из-за курортного романа. Молодой британец завел отношения с соотечественницей, которой еще не исполнилось 18 лет.