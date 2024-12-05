UFC анонсировал титульные бои Махачева и Умара Нурмагомедова

UFC анонсировал бои Махачева и Царукян, Двалишвили и Умара Нурмагомедова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал поединки, которые пройдут в рамках турнира UFC 311. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Турнир состоится в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (США). В главном поединке вечера подерутся россияне Ислам Махачев и Арман Царукян. Махачев проведет четвертую защиту чемпионского пояса UFC в легком весе. Для Царукяна это будет первый титульный бой.

Во втором по значимости поединке вечера встретятся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Россиянин впервые поборется за титул в легчайшем весе, а грузин в первый раз будет защищать пояс.

В активе Махачева 26 побед при единственном поражении. Царукян одержал 22 победы и трижды терпел поражение. Нурмагомедов остается непобежденным — в 18 поединках он не проиграл ни разу. На счету Двалишвили 18 побед при четырех поражениях.