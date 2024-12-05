Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
09:15, 5 декабря 2024Спорт

UFC анонсировал титульные бои Махачева и Умара Нурмагомедова

UFC анонсировал бои Махачева и Царукян, Двалишвили и Умара Нурмагомедова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Joe Camporeale / USA Today Sports / Reuters

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал поединки, которые пройдут в рамках турнира UFC 311. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Турнир состоится в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (США). В главном поединке вечера подерутся россияне Ислам Махачев и Арман Царукян. Махачев проведет четвертую защиту чемпионского пояса UFC в легком весе. Для Царукяна это будет первый титульный бой.

Во втором по значимости поединке вечера встретятся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Россиянин впервые поборется за титул в легчайшем весе, а грузин в первый раз будет защищать пояс.

В активе Махачева 26 побед при единственном поражении. Царукян одержал 22 победы и трижды терпел поражение. Нурмагомедов остается непобежденным — в 18 поединках он не проиграл ни разу. На счету Двалишвили 18 побед при четырех поражениях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      Жилье в России продолжило дешеветь

      ВТБ продаст крупнейшего железнодорожного оператора России

      В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в декабре

      Стало известно о продвижении ВС России на кураховском направлении

      Россиянам раскрыли места для отдыха в Турции за 30 тысяч рублей с человека

      Поставки российского угля в одну страну рухнули

      В России школьник сломал позвоночник при попытке исполнить трюк и попал на видео

      В офисе Зеленского ответили на высказывание о мобилизации 18-летних

      В Германии высказались об отправке военных Евросоюза на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше