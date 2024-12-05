Украина попыталась ударить с воздуха по двум регионам России

Минобороны России: средства ПВО сбили БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с воздуха по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве с 17:00 до 18:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны заявили, что в ночь на 5 декабря ВСУ попытались ударить беспилотниками по трем регионам России. В ходе отражения атак российские военные сбили 14 дронов над Брянской и еще по одному над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, вечером 5 июля украинские БПЛА атаковали белгородские села Ровенек и Березовка, а также хутор Климовое. В результате оказались повреждены машины и жилой дом.