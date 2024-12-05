Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 5 декабря 2024Россия

Украина попыталась ударить с воздуха по двум регионам России

Минобороны России: средства ПВО сбили БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с воздуха по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве с 17:00 до 18:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны заявили, что в ночь на 5 декабря ВСУ попытались ударить беспилотниками по трем регионам России. В ходе отражения атак российские военные сбили 14 дронов над Брянской и еще по одному над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, вечером 5 июля украинские БПЛА атаковали белгородские села Ровенек и Березовка, а также хутор Климовое. В результате оказались повреждены машины и жилой дом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СК ответили на критику Кадырова

      Жена телеведущего Диброва показала кадр в откровенном топе

      Пассажир нарушил правила этикета в самолете и вызвал споры в сети

      Мигрант расправился с задолжавшей ему знакомой и был осужден

      В Азербайджане назвали условие нормализации отношений Баку и Еревана

      Озвучен новый прогноз о резком росте ключевой ставки Банка России

      Бывшая президент «Локомотива» оскорбила футболиста за шутку о женщинах

      Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

      В России оценили вероятность возникновения проблем с семейной ипотекой в 2025 году

      В США рассказали о попытке свержения правительства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше