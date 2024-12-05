Политик Хеке: интервью Лаврова Карлсону является важным событием

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону является важным событием, так как Москва получает возможность передать свою позицию. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал глава регионального отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорн Хеке.

«Такер Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав, США и России, — говорить друг с другом! Инциденты в Балтийском море учащаются, американские военные наводят свои ракеты вглубь России», — написал политик.

Хеке подчеркнул, что Лавров является одним из самых умных и опытных политиков в мире. По его словам, просмотр его беседы с Карлсоном будет полезен для жителей стран Запада, а также их политических элит.

Хеке известен тем, что считает необходимым налаживать отношения с Россией. 1 сентября, во время выборов в Саксонии и Тюрингии, он появился на публике на российском автомобиле Lada Niva.