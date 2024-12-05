В МИД заявили о всплеске антироссийской истерии во время выборов в Румынии

Захарова заявила о всплеске антироссийской истерии во время выборов в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о беспрецедентном всплеске антироссийской истерии во время кампании по выборам президента в Румынии, второй тур которых состоится 8 декабря. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

По словам дипломата, за этой ситуацией просматривается стремление повлиять на волеизъявление румынских граждан, политики, чиновники и СМИ выдвигают «все более и более абсурдные обвинения».

«В частности, надуманная реакция официального представителя МИД Румынии на публикацию в одной из социальных сетей, которая была раскручена в румынском информационном поле и преподнесена как якобы проявление гибридной войны со стороны России и чуть ли не посягательство на румынскую государственность», — подчеркнула Захарова.

Ранее румынская разведывательная служба обвинила Россию в якобы вмешательстве в первый тур президентских выборов в стране. «Разведка пришла к выводу, что платформы российского происхождения получили доступ к информации о входе в румынскую предвыборную сеть», — приводит заявление Financial Times.

