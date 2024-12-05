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14:44, 5 декабря 2024Россия

В Минпросвещения предупредили об опасных для психики детей предметах

Кравцов: планшеты и телефоны влияют на психику детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Планшеты и телефоны негативно влияют на психику детей, поэтому не стоит им их давать. Об опасности этих предметов предупредил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

По словам министра, в Москве родители дают детям гаджеты, начиная с трех-четырех лет, когда приходят в рестораны, кафе или на какие-либо мероприятия, чтобы малыши им не мешали. «А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», — подчеркнул он.

Кравцов считает, что необходимо проводить с родителями работу, чтобы они как можно больше общались с детьми и уделяли им время. «Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад, — сказал глава Минпросвещения. — Если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться».

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. Исключением являются ситуации, связанные с угрозой жизни или здоровью школьников, учителей, а также другие экстренные случаи.

ЖЗЛ
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