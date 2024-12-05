В МОК оценили решение Усманова приостановить руководство FIE

Глава МОК Бах с пониманием отнесся к приостановке Усмановым руководства FIE

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил решение российского бизнесмена Алишера Усманова приостановить деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE). Его слова приводит РИА Новости.

Бах назвал демократическими выборы главы FIE, на которых победил Усманов, и заявил, что с пониманием отнесся к решению бизнесмена приостановить свои полномочия. По его мнению, таким образом, Усманову удастся защитить FIE.

Усманов добровольно приостановил деятельность в FIE ранее 4 декабря. Временным президентом организации стал грек Эммануэль Кациадакис.

Выборы президента FIE прошли на конгрессе организации, который прошел 30 ноября в Ташкенте. Тогда Усманов поблагодарил организацию за доверие и поддержку, а также федерации, которые голосовали за него. Он подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.