В России продадут знаменитый СИЗО «Кресты»

«Дом.РФ» выставил на аукцион бывший СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

«Дом.РФ» выставил на аукцион имущественный комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Стартовая цена составила более миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

В состав лота входит участки общей площадью 3,9 гектара, а также различные постройки общей площадью 41,2 тысячи «квадратов». Некоторые из объектов являются частью объекта культурного наследия. После реставрации на месте тюрьмы может быть организован многофункциональный центр.

«Кресты» были построены в 1884-1889 годах на Арсенальной набережной. Изначально площадь комплекса составляла 44 тысячи «квадратов», однако несколько зданий не вошли в состав лота. В том числе на торги не вышла действующая церковь Святого князя Александра Невского, которую передадут местной епархии, и общежитие. В прошлом в СИЗО отбывали заключение многие известные личности, включая Льва и Николая Гумилевых, Иосифа Бродского, а также Николая Заболоцкого.

Ранее в Риге провалился очередной аукцион по культурному центру Дом Москвы, который Латвия забрала у России.