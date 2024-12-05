В России высказались об ответе на попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Депутат Швыткин: РФ не ориентируется на ответные удары, а выполняет задачи СВО

Россия не ориентируется на противника в части нанесения ответных ударов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что подобные решения принимаются, исходя из собственных задач страны в рамках конфликта.

«Безусловно, мы всегда готовы к различным действиям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), всегда наготове наши системы противовоздушной обороны (ПВО), другие силы и средства, направленные на предотвращение возможных ударов», — сказал политик.

Говоря о возможном ответе на попытку ВСУ нанести удар по месту запуска ракеты «Орешник», Швыткин заметил, что Россия не ставит своей целью реакцию на конкретные действия противника.

«Мы ориентируемся не на действия ВСУ, а на указания Генштаба. В случае необходимости может быть принято решение о нанесении удара тем же "Орешником" — я уверен, что цели уже определены. Но, повторяю, мы не ориентируемся на нанесение ответных ударов, а выполняем задачи СВО, исходя из замысла Генштаба Вооруженных сил России», — заключил депутат.

Ранее ВСУ попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Средства ПВО сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. В результате взрывная волна повредила ворота. О пострадавших не сообщается.