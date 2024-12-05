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19:10, 5 декабря 2024Экономика

В российском регионе запретили вырубать елки к Новому году

Власти Саратовской области запретили вырубать елки для продажи к Новому году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил запретить местным лесхозам вырубать елки для продажи к Новому году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы российского региона, вырубать и продавать ели — неправильно. Он попросил министра природных ресурсов и экологии региона Константина Доронина и министра сельского хозяйства области Романа Ковальского проконтролировать реализацию запрета.

Бусаргин также поставил задачу в 2025 году высадить не менее четырех тысяч гектаров леса. Он отметил, что лесистость территории сейчас составлять 6,2 процента, при этом с каждым годом показатель растет.

Ранее в России появился дрон для защиты лесов от пожаров. Устройство создали специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» совместно с партнерами из компании «АВАКС-ГеоСервис».

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