В российском регионе запретили вырубать елки к Новому году

Власти Саратовской области запретили вырубать елки для продажи к Новому году

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил запретить местным лесхозам вырубать елки для продажи к Новому году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы российского региона, вырубать и продавать ели — неправильно. Он попросил министра природных ресурсов и экологии региона Константина Доронина и министра сельского хозяйства области Романа Ковальского проконтролировать реализацию запрета.

Бусаргин также поставил задачу в 2025 году высадить не менее четырех тысяч гектаров леса. Он отметил, что лесистость территории сейчас составлять 6,2 процента, при этом с каждым годом показатель растет.

Ранее в России появился дрон для защиты лесов от пожаров. Устройство создали специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» совместно с партнерами из компании «АВАКС-ГеоСервис».