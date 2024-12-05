В США рассказали о последствиях полномасштабной войны с Китаем

Салливан: при полномасштабной войне с Китаем запасы оружия США быстро иссякнут

Запасы вооружений Соединенных Штатов в случае полномасштабной войны с Китаем будут истощены быстро. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведет к быстрому истощению запасов боеприпасов», — подчеркнул он.

Салливан отметил, что Штаты должны извлечь уроки из событий последних трех лет и подготовить оборонную промышленность. Резюмировав, советник президента США уточнил, что «ключевой вывод — это необходимость создания оборонной индустрии, способной восстанавливать и увеличивать производство во время боевых действий».

Ранее в МИД КНР заявили, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, а также подвергает опасности мир. Китайская сторона выражает сильное недовольство и сделала США серьезное представление, уточнили в МИД.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом указал на четыре красные линии в отношениях между двумя странами. В частности, речь шла про тайваньский вопрос.