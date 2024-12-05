Во Франции создали петицию с требованием отставки Макрона

Во Франции после вотума недоверия запустили петицию об отставке Макрона

Во Франции после объявления вотума недоверия правительству была запущена петиция с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона.

«Он наносит стране невероятный вред уже семь долгих лет: разделяет ее, делает ее небезопасной, унижает ее на международном уровне, бросается в войну, ослабляет ее позиции во всем мире, заглушает ее голос в Европейском союзе и НАТО, проводит катастрофическую политику, требуемую ЕС, которая ведет нас к краху во всех секторах экономики. Он должен уйти», — говорится в тексте петиции.

Ранее стало известно, что 4 декабря в нижней палате парламента Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий.

Позднее лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано потребовала отставки Макрона. Она заявила, что это решение поддерживают более 60 процентов французов.