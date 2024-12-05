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07:55, 5 декабря 2024Россия

Володин отреагировал на уход правительства Франции в отставку впервые с 1962 года

Володин об уходе правительства Франции в отставку: Макрон утратил доверие людей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma / via Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон окончательно утратил доверие жителей, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он в Telegram-канале прокомментировал уход правительства Франции в отставку впервые с 1962 года.

«Позволив Байдену втянуть себя в войну на Украине, а затем попытавшись стать лидером ее поддержи среди государств Евросоюза, Макрон окончательно утратил доверие собственного населения», — написал Володин, подчеркнув, что французы понимают, к чему может привести подобные действия.

Спикер Госдумы выразил мнение, что время таких политиков, как Макрон и президент США Джо Байден, должно уйти в прошлое. Макрон, по его словам, довел Францию, которая ранее процветала, до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Париж потерял не только свою субъектность в выработки общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений.

Володин констатировал провал попытки Макрона удержать власть любыми способами и назвал уход правительства Франции в отставку закономерным итогом.

О том, что правительство Франции уйдет в отставку, стало известно 4 декабря. В нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий из необходимых для такого решения 289. Правительство Франции просуществовало 91 день. На фоне ситуации Макрон 5 декабря обратится к нации.

ЖЗЛ
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