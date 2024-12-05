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11:28, 5 декабря 2024Забота о себе

Врач указала на главные причины сильного метеоризма

Терапевт Зоуи Уильямс: острая пища и бобовые могут усиливать метеоризм
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Метеоризм — естественный для каждого человека процесс, однако иногда он может усиливаться, рассказала терапевт Зоуи Уильямс. В колонке для The Sun доктор указала на главные причины, по которым это происходит.

По словам Уильямс, острая пища, бобовые и овощи, такие как брюссельская капуста, усиливают метеоризм. И хотя диета с такими продуктами, богатыми клетчаткой, полезна для здоровья, они могут привести к усиленному газообразованию, предупредила врач.

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Терапевт также обратила внимание на то, что если при метеоризме развиваются боль в животе, диарея или запор, сильное вздутие, а также другие нарушения в работе кишечника, необходимо пройти обследование. Сочетание этих симптомов может говорить о серьезных заболеваниях, предупредила Уильямс.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала некоторым россиянам исключить из рациона цитрусовые. По ее словам, эти фрукты могут ухудшить состояние больных с язвой или гастритом.

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