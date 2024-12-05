ВСУ попытались атаковать полигон, откуда запустили «Орешник». Дрон сбили в нескольких метрах от въезда на объект

ВСУ попытались атаковать полигон Капустин Яр, откуда запускали ракету «Орешник»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Как стало известно изданию Mash, средства противовоздушной обороны сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. В результате взрывная волна повредила ворота. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что попытка атаки на российский полигон была ожидаема.

Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что это было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. «Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает Верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник

Украину заподозрили в запросе у стран Запада систем против «Орешника»

Ранее стало известно, что Украина запросила у стран Запада системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD и Arrow против российской ракеты средней дальности «Орешник». «Они [запрошенные системы] включают THAAD и Arrow», — приводит агентство Agence France-Presse (AFP) слова неназванных источников.

Полигон «Капустин Яр» Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

При этом глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу заявил, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» показало доступность всей территории Украины для ударов российских войск. По словам эксперта, целью применения новой ракеты могла быть «демонстрация возможностей наступательных вооружений нового типа, которым украинская сторона не может противостоять, и вся Украина находится в тени ударных возможностей России».

Из-за высокой скорости гиперзвуковых баллистических ракет у обороняющейся стороны очень мало времени на реагирование. Имеющиеся у Украины зенитные ракетные системы абсолютно неспособны их перехватить Оу Сифу глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня

Как говорится в материале госпортала «Объясняем.рф», «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн, или «45 Хиросим». Сброшенная 6 августа 1945 года на Хиросиму бомба Little Boy («Малыш») была эквивалентна по мощности 13-18 килотоннам тротила. Также уточняется, что сбить эту ракету нельзя.

Запуск «Орешника» назвали сигналом Западу

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сигнал президента России, который он послал странам Запада пуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник», принят и расшифрован. «Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — считает она.

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооруженными силами (ВС) России впечатлило Великобританию. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. «Британское общество оказалось глубоко под впечатлением от применения "Орешника"», — подчеркнул дипломат.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Келин также рассказал, что официальные лица Великобритании пытались послать «успокаивающие сигналы» под впечатлением от удара ВС России. По его мнению, попытки британских властей не сработали, так как СМИ страны выпустили тревожные публикации.

О применении «Орешника» стало известно 21 ноября

Президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

Он также описывал эпицентр взрыва от «Орешника» словами «все превращается в пыль». Руководство Генштаба, по словам Путина, совместно с Минобороны подбирает подходящие цели для следующего удара по Украине.

Российский лидер также рассказал, что 19 ноября ВСУ атаковали военные объекты в РФ шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, а 21 ноября предприняли комбинированную ракетную атаку системами Storm Shadow и HIMARS.

Тогда системы противовоздушной обороны отразили атаки. Цели, которые поставил противник, достигнуты не были. При этом в Брянской области после удара вспыхнул пожар на складе боеприпасов. Возгорание ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений нет, добавил он.