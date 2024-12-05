Задолжавший восемь миллионов рублей россиянин выстрелил в адвоката и попал на видео

В Краснодаре должник из-за 8 млн рублей выстрелил в адвоката в кальянной

В Краснодаре задолжавший восемь миллионов рублей адвокату мужчина выстрелил в него и попал на видео. Кадры с нападением опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На видеозаписи показано, как группа мужчин избивает потерпевшего, круша мебель в кальянной. Кроме того, на кадры попал отобранный у адвоката пистолет. Один из нападавших отнял его у юриста и передал соучастнику.

По данным канала, нападение на адвоката произошло в кальянной в центре города. Там адвокат обсуждал со знакомым возврат восьми миллионов. В какой-то момент к должнику присоединились еще трое мужчин. Они напали на юриста. Тогда пострадавший достал травматический пистолет и выстрелил в потолок и пол, однако злоумышленники отобрали оружие и выстрелили в него. Потерпевший был ранен в живот.

По информации Kub Mash, друзья адвоката отвезли его в больницу. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении вреда здоровью средней степени тяжести, о хищении оружия и о краже.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал Сергея Житковича — главного заказчика покушения на жизнь адвоката Виктора Патрушева.