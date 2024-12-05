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12:44, 5 декабря 2024Мир

Захарова назвала виновных в кризисе в Южной Корее

Захарова: США создали систему, которая определила кризис в Южной Корее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Политический кризис в Южной Корее определен политической системой, которую создали США. С таким заявлением в эфире Первого канала выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи», — сказала дипломат, напомнив, что ни один южнокорейский президент не покинул пост по своей воле.

Ранее Захарова объяснила отсутствие реакции западных стран на события в Южной Корее фразой «свое не пахнет».

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