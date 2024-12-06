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20:39, 6 декабря 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике

46-летняя актриса Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике в раздевалке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 706 тысяч подписчиков.

46-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» запечатлела себя у зеркала в раздевалке бассейна. Она позировала в слитном черном купальнике с глубоким V-образным декольте, который подчеркивал стройную фигуру.

В то же время знаменитость уложила волосы в высокий небрежный пучок и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В ноябре Любовь Толкалина также сделала мостик в мини-шортах перед камерой.

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