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12:17, 6 декабря 2024Ценности

56-летняя певица Валерия похвасталась фигурой в мини-платье

Российская певица Валерия похвасталась фигурой в кожаном мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя поп-исполнительница поделилась видео, где снялась в черном кожаном платье длины мини с открытыми плечами и декольте. При этом она надела капроновые колготки в сетку, вельветовые перчатки выше локтя, оформленные перьями, и туфли с сияющими заклепками. В качестве аксессуаров звезда выбрала небольшую сумку люксового бренда Prada и длинные массивные серьги.

Кроме того, на размещенных кадрах можно заметить, что знаменитость сделала яркий макияж с акцентом на губы, нанеся на них сияющую нюдовую помаду. Вдобавок она распустила волосы и уложила их в легкие локоны.

В ноябре сообщалось, что певица Валерия снялась в откровенном наряде, который оголял ее бедра.

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