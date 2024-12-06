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17:53, 6 декабря 2024Ценности

58-летняя певица Ирина Салтыкова раскрыла секрет моложавой внешности

Ирина Салтыкова призналась, что не всегда пользуется омолаживающей косметикой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», раскрыла секрет моложавой внешности. Соответствующий комментарий публикует 5-tv.ru.

58-летняя экс-солистка музыкальной группы «Мираж» призналась, что практически никак за собой не ухаживает. По ее словам, она не всегда пользуется косметикой. «Стыдно сказать, но никак. Никто не верит. Косметикой пользуюсь, но не регулярно, скажу честно. Особенно последнее время, когда много гастролей. Туда не повезешь банки», — заявила она.

В то же время артистка рассказала, что несколько лет назад отказалась от сигарет, и выступает против косметологических процедур. Салтыкова считает, что манипуляции, связанные с омолаживающим действием, являются «сплошным маркетингом».

Ранее сообщалось, что телеведущая и блогерша Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости.

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