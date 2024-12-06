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00:59, 6 декабря 2024Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя показала откровенное фото в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tinakunakey

Бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки показала фанатам откровенное фото в купальнике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,4 миллиона подписчиков.

27-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке, позируя на пляже. Она сидела на краю шезлонга с разведенными в стороны ногами. При этом знаменитость надела красное бикини, которое включало в себя топ с черной окантовкой и обнажающие ягодицы стринги.

Также Кунаки продемонстрировала кадры, где стояла в боди и облегающем платье молочного оттенка. В свою очередь, она отказалась от бюстгальтера, и сквозь полупрозрачную ткань одежды просвечивала голая грудь.

В октябре беременная 27-летняя возлюбленная Венсана Касселя, бразильская модель Нара Баптиста снялась голой.

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