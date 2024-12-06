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18:14, 6 декабря 2024Культура

Дочь Майкла Джексона объявила о помолвке

Дочь Майкла Джексона Пэрис объявила, что выходит замуж за музыкального продюсера
Андрей Шеньшаков
Пэрис Джексон

Пэрис Джексон. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Дочь Майкла Джексона Пэрис объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного — музыкального продюсера и диджея Джастина Лонга. Об этом девушка сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса поделилась радостной новостью в день рождения жениха, выложив снимок, на котором Джастин делает ей предложение руки и сердца. Пост она сопроводила трогательной подписью.

«С днем рождения, мой дорогой Блу! Я не могла и мечтать о более идеальном человеке. Спасибо, что позволил мне быть рядом с тобой. Я тебя люблю», — написала девушка.

Известно, что Пэрис Джексон и Джастин Лонг состоят в отношениях с 2022 года. До этого актриса встречалась с музыкантом Габриэлем Гленном, но отношения завершились по неназванным причинам.

Ранее стало известно, что было опубликовано редкое фото сына Майкла Джексона Блэнкета.

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