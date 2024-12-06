Губерниев резко ответил Гашеку на слова о долге перед Украиной

Губерниев раскритиковал Гашека за слова о долге НХЛ и ATP перед Украиной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко ответил олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, заявившему о долге Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Украиной. Его слова приводит NEWS.ru.

Губерниев назвал Гашека «известным мудаком». «Из него политик, поскольку он в Чехии реально все что можно проиграл, как из говна граната. Поэтому он может говорить что угодно. Пусть говорит, нам-то какая до этого разница», — критически отметил журналист.

По мнению Гашека, НХЛ, WTA, ATP и ряд других организаций имеют большую долю влияния и несут ответственность за допуск россиян. «Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», — заключил он.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.