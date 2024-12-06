На Западе раскрыли угрозу для власти Башара Асада при потере Хамы

Bloomberg: потеря Хамы создает угрозу для потери Башаром Асадом власти

Потеря Хамы и начало боев террористами за город Хомс создает угрозу для потери президентом Сирии Башаром Асадом власти, так как после падения этого крупного города не остается каких-либо крупных населенных пунктов до столицы страны Дамаска. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

«Хомс гораздо важнее Хамы, и его захват может серьезно угрожать правлению Асада», — приводит агентство слова экспертов.

Они также отметили, что если Сирийская арабская армия сможет организовать оборону, то «бои могут занять около недели». В случае если правительственные силы окажутся слишком деморализованными, то сражение за город может составить «не более двух дней».

Ранее агентство Anadolu сообщало, что террористические группировки начали заходить в город Хомс одноименной провинции, открывающей путь к столице Сирии Дамаску. По данным источников, террористы начали заходить в населенный пункт с запада через район Ваир, в то время, как другие отряды боевиков находятся на расстоянии трех километров от севера города.