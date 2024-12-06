На Западе указали на обман со стороны командиров ВСУ

Журналист Боуз заявил, что командиры ВСУ оставляют тела солдат на поле боя

Ирландский журналист Чей Боуз указал на связанный с коррупцией обман со стороны командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Боуз заявил, что командующие специально оставляют тела украинских солдат на поле боя, чтобы не платить компенсации их семьям.

«Обман продолжается даже после того, как солдаты отдали жизнь за НАТО», — подчеркнул западный журналист.

Ранее Боуз предрек исчезновение НАТО и Европейского союза (ЕС). По его мнению, Украина никогда не станет частью ЕС, а Россия просуществует дольше, чем оба этих альянса.

До этого журналист раскритиковал политические решения президента Украины Владимира Зеленского. Боуз заявил, что своими действиями глава государства погубил сотни тысяч украинцев.