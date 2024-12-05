Журналист Чей Боуз заявил, что Россия переживет НАТО и ЕС

Ирландский журналист Чей Боуз высказался о будущем России, НАТО и Европейского союза (ЕС). Пост на эту тему он разместил в соцсети X.

«Украина никогда не станет членом НАТО или Евросоюза. Никогда. Суверенная, независимая и возродившаяся Россия переживет их обоих», — заявил он.

Западный журналист также предрек, что объединение БРИКС в течение пяти лет достигнет такого положения, что США не сможет ему противостоять.

Ранее стало известно, что в НАТО изменили позицию по вопросу конфликта на Украине. По данным Bloomberg, западные союзники Киева планируют продолжать военную поддержку Украины, но с целью поставить ее в наилучшую позицию в переговорах с Москвой, а не нанести России военное поражение.

Кроме того, сообщалось, что в НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине из-за «неустойчивой ситуации».