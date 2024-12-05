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13:20, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Западный журналист предрек неутешительную судьбу НАТО и ЕС

Журналист Чей Боуз заявил, что Россия переживет НАТО и ЕС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Arben Celi / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высказался о будущем России, НАТО и Европейского союза (ЕС). Пост на эту тему он разместил в соцсети X.

«Украина никогда не станет членом НАТО или Евросоюза. Никогда. Суверенная, независимая и возродившаяся Россия переживет их обоих», — заявил он.

Западный журналист также предрек, что объединение БРИКС в течение пяти лет достигнет такого положения, что США не сможет ему противостоять.

Ранее стало известно, что в НАТО изменили позицию по вопросу конфликта на Украине. По данным Bloomberg, западные союзники Киева планируют продолжать военную поддержку Украины, но с целью поставить ее в наилучшую позицию в переговорах с Москвой, а не нанести России военное поражение.

Кроме того, сообщалось, что в НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине из-за «неустойчивой ситуации».

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