Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:24, 6 декабря 2024Ценности

Откровенные фото Ким Кардашьян в балаклаве высмеяли в сети фразой «так похоже на Канье»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Пользователи сети высмеяли откровенные фото американской телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых запечатлена в белом облегающем боди с глубоким декольте и балаклаве. При этом она дополнила свой образ чокером и жемчужным ожерельем, оформленными тремя крупными крестами.

Фотосессия знаменитости рассмешила комментаторов. Они оценили ее следующими фразами: «Она вернулась к Канье Уэсту», «Он этому тебя научил?», «Это так похоже на Канье. Все его подруги так странно одеваются», «Вернулась в 2016-й», «Словно Канье сделал эти фото», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снялась без штанов и напугала фанатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одного уголовное дело

      Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

      Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше