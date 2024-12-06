Откровенные фото Ким Кардашьян в балаклаве высмеяли в сети фразой «так похоже на Канье»

Пользователи сети высмеяли откровенные фото американской телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых запечатлена в белом облегающем боди с глубоким декольте и балаклаве. При этом она дополнила свой образ чокером и жемчужным ожерельем, оформленными тремя крупными крестами.

Фотосессия знаменитости рассмешила комментаторов. Они оценили ее следующими фразами: «Она вернулась к Канье Уэсту», «Он этому тебя научил?», «Это так похоже на Канье. Все его подруги так странно одеваются», «Вернулась в 2016-й», «Словно Канье сделал эти фото», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снялась без штанов и напугала фанатов.