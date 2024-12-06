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14:35, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Песков пошутил об участии Карлсона в прямой линии Путина

Песков шуткой ответил на вопрос об участии Такера Карлсона в прямой линии Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос об участии американского журналиста Такера Карлсона в прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Его слова передает РИА Новости.

Песков заявил, что журналист не приедет на прямую линию с президентом. «Карлсон может только прилететь», — пошутил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что на пресс-конференцию Путина пригласили несколько западных СМИ. Кроме того, добавил пресс-секретарь, для обработки вопросов к главе государства будет использоваться искусственный интеллект.

Прямая линия президента России, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Вопросы начнут собирать в ночь на воскресенье, 8 декабря.

В 2023 году прямая линия состоялась 14 декабря. Мероприятие продлилось более четырех часов. Всего с вопросами к Путину обратилось более двух миллионов россиян.

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