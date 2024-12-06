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18:47, 6 декабря 2024Ценности

Покупка нового iPhone обойдется россиянину в шесть зарплат

CDEK.Shopping: покупка нового iPhone обойдется россиянину в шесть зарплат

Фото: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock / Fotodom  

Россияне должны откладывать всю зарплату почти полгода ради iPhone 16. Исследование сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping попало в распоряжение «Ленты.ру».

Средняя стоимость смартфона новой модели составляет 103 тысячи рублей. При этом в 2024 году минимальная зарплата россиянина равна 19242 рублям — по законодательству России работодатели не могут выплачивать заработную плату ниже суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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Таким образом, откладывая 100 процентов от заработка, российский работник сможет накопить на iPhone 16 больше чем за 5 месяцев — покупка телефона обойдется ему в шесть зарплат. В то же время на остальные расходы денег у него не останется.

Учитывая прожиточный минимум, на накопления у россиянина остается в среднем 1500 рублей. Такой выходит разница между минимальной заработной платой и минимальным доходом, необходимым для поддержания жизни. При пополнении сбережений на 1500 рублей в месяц, россиянин будет копить на iPhone 16 около 6 лет.

Ранее в декабре названы самые популярные смартфоны в мире.

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