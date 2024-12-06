CDEK.Shopping: покупка нового iPhone обойдется россиянину в шесть зарплат

Россияне должны откладывать всю зарплату почти полгода ради iPhone 16. Исследование сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping попало в распоряжение «Ленты.ру».

Средняя стоимость смартфона новой модели составляет 103 тысячи рублей. При этом в 2024 году минимальная зарплата россиянина равна 19242 рублям — по законодательству России работодатели не могут выплачивать заработную плату ниже суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Таким образом, откладывая 100 процентов от заработка, российский работник сможет накопить на iPhone 16 больше чем за 5 месяцев — покупка телефона обойдется ему в шесть зарплат. В то же время на остальные расходы денег у него не останется.

Учитывая прожиточный минимум, на накопления у россиянина остается в среднем 1500 рублей. Такой выходит разница между минимальной заработной платой и минимальным доходом, необходимым для поддержания жизни. При пополнении сбережений на 1500 рублей в месяц, россиянин будет копить на iPhone 16 около 6 лет.

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