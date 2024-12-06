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15:19, 6 декабря 2024Мир

Путин заявил об обострении конфликта на Украине по одной причине

Путин: конфликт на Украине обостряется из-за Запада
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Kremlin / Reuters

Украинский кризис обостряется из-за политики Запада, что подталкивает мир к глобальному конфликту. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Западные страны намеренно обостряют напряженность на Украине, именно их действия привели к сегодняшней трагедии, и они продолжают обострять ситуацию», — отметил российский лидер.

По мнению Путина, проведение Западом «своей безответственной политики» на Украине подталкивает мир «к риску глобального конфликта».

28 ноября Путин заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России означает прямое вовлечение Запада в конфликт. Он также объяснил, что применение высокоточного западного оружия большой дальности без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

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