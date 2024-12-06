Российские бойцы случайно зашли с лопатами на позиции ВСУ и встретились с офицером «Азова»

Российские бойцы случайно окопались на позициях «Азова»

Участники специальной военной операции в ходе боевых действий случайно оказалась на позициях украинского подразделения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал в эфире телеканала Zvezda командир российских солдат Сергей Фалелеев.

Офицер пояснил, что бойцы по ошибке перешли линию боевого соприкосновения и оказались с лопатами на украинских позициях. При этом они остались незамеченными противником, отметил он. «К ним даже подходил офицер. Рассказывали, что подошел метров на 30, спрашивает: «"Копаете, хлопцы?" — и пошел дальше», — пояснил Фалелеев.

Затем российские солдаты сумели установить связь со своим батальоном и приняли участие в атаке, поддержав сослуживцев. В результате атаки удалось взять пленных из числа азовцев. Один из них признался, что был дезориентирован и не понимал, с какой стороны его атакуют.

Ранее в Ростове-на-Дону боевика «Азова» приговорили к 14 годам заключения. Первые пять лет из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме.