В Эрмитаже задержали севшего на трон посетителя

В Эрмитаже задержали посетителя, который сел на трон в Фельдмаршальском зале

Сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который сел на трон в Фельдмаршальском зале. Об этом сообщило управление вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что мужчина приехал на экскурсию в музей, будучи туристом из Подмосковья. Служба безопасности музея с помощью камер видеонаблюдения обнаружила, что он сел на являющийся музейным экспонатом исторический трон. Также в соседнем зале нарушитель начал хватать картины, пытаясь их сорвать.

Ранее стало известно, что директор Эрмитажа заявил, что готовится к «смене караула». О том, что Михаил Пиотровский может покинуть пост руководителя он сообщил в ходе ответов на вопросы.