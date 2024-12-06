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21:01, 6 декабря 2024Культура

В Эрмитаже задержали севшего на трон посетителя

В Эрмитаже задержали посетителя, который сел на трон в Фельдмаршальском зале
Андрей Шеньшаков

Фото: страница «ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области» во «ВКонтакте»

Сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который сел на трон в Фельдмаршальском зале. Об этом сообщило управление вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что мужчина приехал на экскурсию в музей, будучи туристом из Подмосковья. Служба безопасности музея с помощью камер видеонаблюдения обнаружила, что он сел на являющийся музейным экспонатом исторический трон. Также в соседнем зале нарушитель начал хватать картины, пытаясь их сорвать.

Ранее стало известно, что директор Эрмитажа заявил, что готовится к «смене караула». О том, что Михаил Пиотровский может покинуть пост руководителя он сообщил в ходе ответов на вопросы.

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