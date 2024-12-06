В России объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных

Депутат Бессараб: идея ограничить больничные связана с контролем сферы

Идея ограничить порядок выдачи больничных листов в России связана с желанием взять под контроль эту сферу, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила новую инициативу Министерства здравоохранения.

«До введения электронного больничного у нас, по оценкам экспертного сообщества, порядка двух миллионов больничных выдавалось фиктивно. То есть врачи тоже шли практически на должностное правонарушение, чтобы по дружбе или за какой-то подарок дать дополнительное время отдыха через больничный. Если у человека стаж работы больше восьми лет, он получает сто процентов [оплаты] больничного, то есть можно не выходить на работу, посидеть за счет государства дома. Когда электронные больничные ввели, это стало гораздо сложнее, потому что это полный контроль, прозрачность, открытость», — рассказала депутат.

По ее словам, сегодня аналитические данные говорят, что не все трудоспособные граждане выходят на больничный только из-за болезни. В то же время нововведения не повлияют на оказание медицинской помощи, отметила он.

Больному не будет отказано в больничном листе, но врач самостоятельно уже не сможет для такого больного выписать больничный больше, чем на три дня Светлана Бессараб депутат Госдумы

«У кого-то есть привычка просто выйти отдохнуть. Чтобы врача не ставить в неприятное положение и не подвергать врачей опасности должностных нарушений, ведь больному же не отказывать, если он болен, то врачебная комиссия, например, из трех врачей, установит, что это действительно болезнь и, может быть, очень тревожная болезнь, начало инвалидности. То есть необходимо действительно посмотреть, если человек так часто болеет, с чем это связано, и врачебная комиссия в этом случае даст более объективные возможности лечения, направит на правильные исследования, изменит вообще лечения, поменяет препараты», — добавила парламентарий.

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок выдачи больничных листов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, для часто болеющих граждан введут ограничения. Если за полгода их признавали нетрудоспособными четыре и более раза, им будут выдавать листок нетрудоспособности не более чем на три календарных дня. Для продления потребуется решение врачебной комиссии.