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11:52, 6 декабря 2024Россия

В российском городе боец СВО устроил скандал в трамвае

В Магнитогорске боец СВО устроил скандал в трамвае и обозвал кондуктора
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Магнитогорске Челябинской области боец специальной военной операции (СВО) устроил скандал в трамвае и обозвал кондуктора необразованной, передает Ura.ru.

Мужчина уверял, что имеет право на бесплатный проезд в российском городе. По мнению военнослужащего, пожилая кондуктор нарушает закон, требуя с него деньги.

«А как вы работаете? <...> Я приехал из зоны боевых действий», — кричал пассажир.

Статус ветерана спецоперации дает право на определенные льготы, однако бесплатного проезда в общественном транспорте среди них нет, разъяснили в пресс-службе МП «Маггортранс».

До этого военнослужащий поспорил с другом о спецоперации и жестоко его избил в Омске.

Суд приговорил ветерана к одному году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.

ЖЗЛ
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