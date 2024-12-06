В российском городе боец СВО устроил скандал в трамвае

В Магнитогорске боец СВО устроил скандал в трамвае и обозвал кондуктора

В Магнитогорске Челябинской области боец специальной военной операции (СВО) устроил скандал в трамвае и обозвал кондуктора необразованной, передает Ura.ru.

Мужчина уверял, что имеет право на бесплатный проезд в российском городе. По мнению военнослужащего, пожилая кондуктор нарушает закон, требуя с него деньги.

«А как вы работаете? <...> Я приехал из зоны боевых действий», — кричал пассажир.

Статус ветерана спецоперации дает право на определенные льготы, однако бесплатного проезда в общественном транспорте среди них нет, разъяснили в пресс-службе МП «Маггортранс».

До этого военнослужащий поспорил с другом о спецоперации и жестоко его избил в Омске.

Суд приговорил ветерана к одному году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.