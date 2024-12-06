В российском селе заметили гуляющего тигра

В приморском селе Андреевка заметили гуляющего тигра

В Приморье заметили тигра, который решил прогуляться по селу. Соответствующий материал пишет «Российская газета».

По данным издания, камеры в российском селе Андреевка зафиксировали хищника, который ходил между жилыми домами. В размещенном ролике видно, как четвероногий свободно бродит по улицам, остерегаясь мимо проезжающих машин.

«На видео молодой тигр. Охотнадзор ситуацией занимается, они же установят причины выхода. На данный момент тигр прошел транзитом, какие-либо животные не пропали», — высказался генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ранее в декабре золотая тигрица из зоопарка стала интернет-сенсацией. Зоопарк «Ночное сафари» в Чиангмае в конце ноября опубликовал на своих страницах в соцсетях снимки молодого животного по кличке Ава.