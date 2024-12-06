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05:59, 6 декабря 2024Россия

Биолог назвала несостоятельной одну из двух версий о создании коронавируса в лаборатории

Биолог Баранова: версия умышленного распространения SARS-CoV-2 неправдоподобна
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В отчете Конгресса США о происхождении вируса SARS-CoV-2 приводятся линии доказательства того, что перед началом пандемии коронавирус «побывал» в лаборатории китайского города Ухань, однако в документе подчеркивается, что доказательства являются не прямыми, а косвенными, рассказала «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. При этом, по ее словам, существуют две связанные с этим теории: что вирус был создан «с преступными целями» или что произошел несчастный случай. Первую из них Баранова считает несостоятельной.

«Начиная с 2020 года шли дискуссии о том, будто некие злые ученые, вероятно, получившие гранты от таких же недобрых правительств, создали с помощью молекулярных ножниц и специального молекулярного клея вирус, способный заражать клетки человека. Затем вирус был испытан и выпущен в дикую природу с преступными целями, ну или, может, он случайно убежал — но цели были изначально вредительские. Понятно, что эта гипотеза никакой критики не выдерживает», — сказала биолог.

По словам Барановой, тот факт, что свойства вируса отличаются от характеристик обнаруживаемого в природе коронавируса, не уникален и не может говорить в пользу приведенной версии. Биолог напомнила, что вирус птичьего гриппа приобретает новые качества «прямо сейчас», а ВИЧ мутировал еще в те времена, когда «генная инженерия была лишь "в теории"».

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«Так называемая умеренная гипотеза заключается в том, что, возможно, в лаборатории работали с природным вирусом. Эта гипотеза кажется более правдоподобной, — продолжила Баранова. — В какой-то момент в ходе эксперимента мог произойти инцидент, а по-простому — "косяк": например, кто-то из сотрудников уколол мышку иголкой, а потом случайно уколол себе палец».

Биолог отметила, что самые разные страны, такие как Китай, США и Россия, собирают в природе образцы вирусов, в том числе и коронавирусов. Это делают в рамках стандартной эпидемиологической работы. Эти вирусы могут храниться при низких температурах и после разморозки не теряют своих свойств.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил «Ленте.ру», что версия спецкомиссии Конгресса США о том, что коронавирус распространился в результате утечки из лаборатории в Ухане, является вероятной, но все еще не имеет прямых, неопровержимых доказательств. Среди косвенных доказательств Крючков назвал то, что в институте действительно были проблемы с безопасностью.

ЖЗЛ
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