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13:22, 6 декабря 2024Ценности

Внешний вид Николь Кидман на вручении премии раскритиковали в сети

Екатерина Ештокина

Фото: Mike Coppola / Staff / Legion-Media

Австралийская актриса Николь Кидман посетила церемонию вручения премии Gotham Awards 2024 в Нью-Йорке и была раскритикована в сети за образ. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

57-летняя знаменитость вышла в свет в черном облегающем платье длины макси с цветочным принтом и шлейфом. Помимо этого, звезда надела туфли-лодочки на каблуке, а также украшения в виде колец и серег. Визажисты сделали ей яркий мейкап с бордовой помадой и темными тенями.

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Пользователи сети не оценили внешний вид Кидман, о чем написали в комментариях под материалом. «Слишком много косметики», «Николь копирует Аврил Лавин», «Николь переборщила с филлерами», «Тяжелый макияж очень старит. Образ, к которому она стремилась, определенно не один из ее лучших», «С таким тяжелым макияжем она превращается в Аврил Лавин, что не есть хорошо», — возмутились они.

В ноябре Николь Кидман призналась в ночных кошмарах о смерти наряду с откровенной съемкой. 57-летняя знаменитость снялась для нового номера в нескольких образах, в том числе в оголяющем тело кроп-топе.

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