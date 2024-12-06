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03:31, 6 декабря 2024Из жизни

Знаменитый нудист 23 раза ударил полицейского ножницами в лицо

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании идет суд над знаменитым нудистом, известным под прозвищем Голый плотник. Как пишет Daily Mail, он набросился на полицейского и 23 раза ударил его ножницами в лицо и шею.

Нападение на сотрудника полиции города Мейдстон в графстве Кент произошло 15 июня 2023 года. Констебли Шон Куинн с напарником приехали в дом 50-летнего Роберта Дженнера, чтобы арестовать его за непристойное обнажение в присутствии женщин.

Дженнер голым забаррикадировался в квартире, вооружился ножницами и отказывался впускать констеблей. Куинн потребовал бросить ножницы, а потом вошел в квартиру. Дженнер набросился на него и начал бить ножницами по лицу. Один из ударов рассек полицейскому кожу на лбу и обнажил кость. Расправу остановил напарник Куинна, который пять раз ударил обезумевшего нудиста кулаком по голове.

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Дженнера обвиняют в покушении на жизнь Куинна. После ареста преступник заявил, что «не хотел этого делать», и ему «жаль, что дошло до этого». Его защита утверждает, что он напал на полицейского, «чтобы защитить себя от того, что считал несправедливым арестом и проникновением в свое жилище».

Дженнер входил в общество натуристов и прославился благодаря участию в нудистских мероприятиях по всей Европе. Кроме того, ранее его уже задерживали за непристойное обнажение на людях. Куинн с напарником пришли арестовать Дженнера после заявлений граждан, согласно которым он, находясь в местном парке, «прятался в кустах, а потом выскакивал голым перед женщинами».

В данный момент суд над мужчиной продолжается. Он отказывается признать себя виновным не только в покушении на жизнь полицейского, но и в намеренном нанесении тому тяжких телесных повреждений.

Ранее в Великобритании прохожие вызвали полицию, когда заметили полностью голого маляра во дворе у жительницы города Мидлтон. Выяснилось, что мужчина является нудистом и работает обнаженным с разрешения хозяйки дома.

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