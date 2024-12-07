Байден в ноябре два раза приказал нанести удары по Сирии

Байден дважды в ноябре приказал военным нанести удары по объектам КСИР в Сирии

Президент США Джо Байден в ноябре два раза приказал военным нанести удар по целям иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии. Об этом указано в письме Байдена Конгрессу.

«Я поручил силам США нанести отдельные удары 11 ноября 2024 года и 26 ноября 2024 года по объектам в Сирии, используемым КСИР Ирана и связанными с ним группами», — указано в документе.

Отмечается, что данные военные действия были предприняты в качестве ответа на атаки, которые были направлены против американских объектов в Сирии.

Ранее Байден в обращении к Конгрессу заявил о нахождении в странах-членах НАТО в Европе около 80 тысяч военных США, которые в том числе направлены в регион с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».