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07:56, 7 декабря 2024Мир

Байден в ноябре два раза приказал нанести удары по Сирии

Байден дважды в ноябре приказал военным нанести удары по объектам КСИР в Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден в ноябре два раза приказал военным нанести удар по целям иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии. Об этом указано в письме Байдена Конгрессу.

«Я поручил силам США нанести отдельные удары 11 ноября 2024 года и 26 ноября 2024 года по объектам в Сирии, используемым КСИР Ирана и связанными с ним группами», — указано в документе.

Отмечается, что данные военные действия были предприняты в качестве ответа на атаки, которые были направлены против американских объектов в Сирии.

Ранее Байден в обращении к Конгрессу заявил о нахождении в странах-членах НАТО в Европе около 80 тысяч военных США, которые в том числе направлены в регион с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

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