Белый дом отказался раскрывать реакцию Байдена на возможное решение Трампа по Украине

Белый дом не сообщил, обеспокоен ли Байден возможным отказом Трампа помочь Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоен ли действующий глава США Джо Байден возможным отказом избранного президента Дональда Трампа выделять средства Украине на вооружения после инаугурации. Запись брифинга доступна на YouTube.

«Я стараюсь не вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что будет или не будет делать новая администрация», — высказалась она.

При этом Жан-Пьер указала на необходимость позволить процессу отправки средств Киеву «продвигаться вперед», а также напомнила, что данное финансирование было получено в результате усилия обеих партий в Конгрессе.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопрос о предоставлении Вашингтоном 24 миллиардов долларов Киеву, которые действующий глава Белого дома Джо Байден запросил у законодателей, будет решаться уже при избранном президенте США Дональде Трампе.