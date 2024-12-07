Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 7 декабря 2024Мир

Белый дом отказался раскрывать реакцию Байдена на возможное решение Трампа по Украине

Белый дом не сообщил, обеспокоен ли Байден возможным отказом Трампа помочь Киеву
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоен ли действующий глава США Джо Байден возможным отказом избранного президента Дональда Трампа выделять средства Украине на вооружения после инаугурации. Запись брифинга доступна на YouTube.

«Я стараюсь не вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что будет или не будет делать новая администрация», — высказалась она.

При этом Жан-Пьер указала на необходимость позволить процессу отправки средств Киеву «продвигаться вперед», а также напомнила, что данное финансирование было получено в результате усилия обеих партий в Конгрессе.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопрос о предоставлении Вашингтоном 24 миллиардов долларов Киеву, которые действующий глава Белого дома Джо Байден запросил у законодателей, будет решаться уже при избранном президенте США Дональде Трампе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто возможное требование Трампа к России в обмен на мир с Украиной

      Словакия сократит помощь украинским беженцам

      Захарова ответила на слова норвежского министра о победе Украины

      Индия открестилась от проекта единой валюты БРИКС

      Белый дом отказался раскрывать реакцию Байдена на возможное решение Трампа по Украине

      Костин назвал сроки снижения ключевой ставки в России

      Названа предварительная версия конфликта в краснодарской школе

      На Украине порассуждали о «золотой ссылке» Зеленского в Лондон

      На Западе сообщили о планах украинских подростков бежать из страны

      В Белом доме сделали признание об Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше