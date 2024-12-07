Две недружественные страны НАТО заблокировали пакет антироссийских санкций ЕС

Politico: Латвия и Литва заблокировали 15-й пакет санкций ЕС против России

Входящие в список недружественных России стран Латвия и Литва заблокировали 15-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает американский журнал Politico.

По данным издания, две страны НАТО выступили против положения, позволяющего европейским компаниям де-юре прекратить свою деятельность в России, но де-факто продолжать импорт и экспорт продукции. Как заявляют Латвия и Литва, пункт, действие которого ЕС продлевал трижды с 2022 года, позволял предприятиям сознательно затягивать уход с российского рынка.

Ранее председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что санкционное давление на Россию приводит к прямо противоположным результатам и «порождает конфронтацию и взаимную неприязнь тех, кто вводит санкции».