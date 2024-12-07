Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:08, 7 декабря 2024Экономика

ЕС нарастил закупки российских нефтепродуктов

Politico: ЕС нарастил закупки продуктов на базе российской нефти у Индии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) в 2024 году нарастил закупки основанных на базе российской нефти продуктов у трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии. Об этом со ссылкой на отчет Центра изучения демократии сообщает издание Politico.

«С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20 процентов дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти», — указано в сообщении.

Отмечается, что определить точное значение проданного в ЕС индийскими НПЗ российского топлива невозможно. При этом доходы трех предприятий в Индии составили 5,4 миллиарда долларов с продажи 6,7 миллиона тонн нефти европейским странам.

Ранее сообщалось, что по итогам октября суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов увеличились на 1,2 миллиарда долларов в сравнении с сентябрьским показателем и достигли уровня в 15,6 миллиарда. Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с ростом биржевых цен на нефть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР задержали банду чиновников по подозрению в мародерстве

      Основатель Pink Floyd резко раскритиковал решения США по Украине

      На Украине раскрыли ошибку команды Зеленского

      Иран начал эвакуацию военных и дипломатов из Сирии

      Байден заявил о десятках тысяч «сдерживающих российскую агрессию» солдат США в Европе

      В Белом доме объяснили отказ Байдена посетить открытие Нотр-Дама

      Президент Южной Кореи извинился перед согражданами за военное положение

      Раскрыты темпы продвижения российских войск в зоне СВО

      Силовики провели рейды по нескольким московским клубам

      ЕС нарастил закупки российских нефтепродуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше