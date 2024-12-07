Финн нелегально попал в Россию и переохладился

Yle: гражданин Финляндии незаконно пересек границу с РФ и получил переохлаждение

Финский гражданин подозревается в незаконном пересечении границы с Россией. Об этом со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии сообщает телерадиокомпания Yle.

«Мужчину с сильным переохлаждением недалеко от границы обнаружили российские пограничники. Перебежчик получил необходимую медицинскую помощь в России. Всего в соседней стране он провел три дня», — уточняет издание.

По имеющейся информации, сейчас мужчину доставили в Кайнуу для оказания ему дальнейшей медицинской помощи. В отношении него финские правоохранители уже начали проверку по подозрению в нарушении государственной границы, отмечает Yle.

В октябре сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался пересечь границу России со стороны Финляндии.

