Ковальчук обвинил «Википедию» во лжи

Ковальчук: «Википедия» не разрешает внести коррективы в данные о смерти Велихова

Интернет-энциклопедия «Википедия» опубликовала ложную информацию о месте смерти российского академика Евгения Велихова и не разрешает внести коррективы в статью об ученом. С таким обвинением выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает РИА Новости.

«Я попросил, чтобы наши [сотрудники] пресс-службы внесли коррективы, что это неправда. Он умер в Москве, в Турции он не был, это неправда. Исправили, и через минуту исправляется обратно. Еще раз исправили, раза два-три исправляли, все равно исправляют обратно», — сказал он.

Ковальчук подчеркнул, что в качестве ссылки на источник информации была указана страница «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией). Он призвал российские правоохранительные органы обратить внимание на распространение ложной информации в «Википедии».

Ранее организацию Wikimedia Foundation, которая является владельцем русскоязычной версии «Википедии», оштрафовали на четыре миллиона рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенной в России информации (часть 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях).