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17:28, 7 декабря 2024Россия

Лавров перестал следить за Зеленским

Глава МИД РФ Лавров заявил, что больше не следит за высказываниями Зеленского
Леонид Немов
Леонид Немов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Дохийском форуме, что больше не следит за высказываниями президента Украины Владимира Зеленского из-за их противоречивости. Об этом пишет ТАСС.

«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от "а" до "я" в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», — подчеркнул глава МИД РФ, комментируя заявления украинского лидера о возможности заморозки конфликта при включении подконтрольных Киеву территорий в зону ответственности НАТО.

Украинская сторона неоднократно выражала стремление к скорейшему вступлению в альянс, однако ее позиция по этому вопросу изменчива. Так, 1 декабря Зеленский отверг идею частичного приглашения в НАТО, хотя ранее допускал возможность прекращения активных боевых действий, если территории под контролем Киева будут защищены альянсом.

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