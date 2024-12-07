Лавров перестал следить за Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Дохийском форуме, что больше не следит за высказываниями президента Украины Владимира Зеленского из-за их противоречивости. Об этом пишет ТАСС.
«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от "а" до "я" в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», — подчеркнул глава МИД РФ, комментируя заявления украинского лидера о возможности заморозки конфликта при включении подконтрольных Киеву территорий в зону ответственности НАТО.
Украинская сторона неоднократно выражала стремление к скорейшему вступлению в альянс, однако ее позиция по этому вопросу изменчива. Так, 1 декабря Зеленский отверг идею частичного приглашения в НАТО, хотя ранее допускал возможность прекращения активных боевых действий, если территории под контролем Киева будут защищены альянсом.