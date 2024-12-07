Лавров перестал следить за Зеленским

Глава МИД РФ Лавров заявил, что больше не следит за высказываниями Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Дохийском форуме, что больше не следит за высказываниями президента Украины Владимира Зеленского из-за их противоречивости. Об этом пишет ТАСС.

«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от "а" до "я" в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», — подчеркнул глава МИД РФ, комментируя заявления украинского лидера о возможности заморозки конфликта при включении подконтрольных Киеву территорий в зону ответственности НАТО.

Украинская сторона неоднократно выражала стремление к скорейшему вступлению в альянс, однако ее позиция по этому вопросу изменчива. Так, 1 декабря Зеленский отверг идею частичного приглашения в НАТО, хотя ранее допускал возможность прекращения активных боевых действий, если территории под контролем Киева будут защищены альянсом.