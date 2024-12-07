Москвичам назвали срок появления снежного покрова

Вильфанд: снег ляжет в Москве на следующей неделе

Снег ляжет в Москве на неделе с 9 по 15 декабря. Срок появления снежного покрова назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, даже при прогнозирующемся потеплении условий для таяния снега нет. С понедельника в столице будут сохраняться холода: ночью от 0 до минус 2, днем — от минус 1 до плюс 1, по области — от 0 до минус 3 в ночные часы и до плюс 2 градусов в дневные. Такие показатели близки к климатической норме декабря и нормальной зимней погоде. При обильных осадках формируются сугробы

«Поскольку с вечера среды температура резко понизилась, осадков не было и почва хорошо промерзла, поэтому снег, который будет падать, и даже мокрый снег, он не будет таять, потому что почва уже мерзлая. И поэтому будет нарастание снежного покрова. Прогнозируется так, что к понедельнику высота снега в Москве, в Московской области будет от 5 до 10 см, кое-где даже до 15», — пояснил метеоролог.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что лед на столичных водоемах еще очень хрупкий, и выходить на него категорически запрещено. В некоторых местах продолжают бить ключи, может происходить подтекание теплых вод. В этом случае сверху может казаться, что лед толстый, в отдельных местах могут образоваться промоины, которые не будут видны, пояснила она.

По данным метеорологов, этой зимой в столице оттепели будут чередоваться с заморозками. Когда зима пройдет экватор, высота снежного покрова дойдет до 40 сантиметров, а местами и полуметра. Однако сугробы будут постоянно сдуваться из-за потепления.