Производитель обуви Ralf Ringer стал банкротом

Московский суд признал российского производителя обуви Ralf Ringer банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую компанию по производству обуви Ralf Ringer. Соответствующее решение есть в судебной картотеке.

Утверждается, что ООО «Стивали», которое владеет фабрикой в Московской области, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности, обратилось в суд в июне 2023 года.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — указано в карточке дела. Теперь имущество Ralf Ringer будет распродано, чтобы погасить долги компании перед кредиторами.

Ранее московская прокуратура передала в суд уголовное дело против генеральных директоров компаний Ralf Ringer и «Промснабпоставка». В материалах дела указано, что их обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о 588 миллионах рублей.